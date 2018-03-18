Первые данные по подсчету голосов на Среднем Урале: Путин лидирует с 74,6% голосов

В Свердловской области опубликованы первые результаты выборов президента России - с большим отрывом лидирует Владимир Путин, на 23.00 по местному времени он набрал 74,6% голосов, сообщили Накануне.RU в избиркоме региона.

На втором месте - Павел Грудинин, у него 11,56% голосов.

Владимир Жириновский набирает 7,2%, Ксения Собчак - 1,89%, Григорий Явлинский - 1,2%, Борис Титов - 0,89%, Сергей Бабурин - 0,69% и Максим Сурайкин - 0,64%.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по всей России по результатам обработки 21,33% бюллетеней Владимир Путин набирает 71,9% голосов на выборах президента.

По итогам выборов в 2012 г. результаты голосования в Свердловской области были следующие: Путин - 64,50%, Прохоров - 11,46%, Миронов - 12,14%, Зюганов - 12,14%, Жириновский - 5.20%.