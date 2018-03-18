Путин лидирует при подсчете первых бюллетеней избирателей в Москве

Владимир Путин лидирует с результатом 73,86% при подсчете первых бюллетеней избирателей в Москве. Такие данные опубликованы в системе ГАС "Выборы".

По данным анализа первых бюллетеней для голосования, второе место москвичи отдают кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину - у него пока 9,86% голосов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пока набирает 5,64% голосов жителей столицы. Следом идет кандидат от "Гражданской платформы" Ксения Собчак с результатом 3,28%. Еще одного представителя оппозиции - Григория Явлинского - на данный момент поддержали 3,1% москвичей.

Предварительные данные, опубликованные в ГАС "Выборы" по Москве, свидетельствуют о том, что Бориса Титова в Москве поддерживают 1,3% избирателей, Сергея Бабурина - 0,77%, а Максима Сурайкина - 0,70%.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Путин набирает 73,9% по данным первых результатов предпочтений избирателей на выходах с участков.