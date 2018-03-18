Большинство немцев выступают за сближение с Россией, - "Die Welt"

Большинство граждан Германии выступают за политическое сближение с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием "Die Welt".

В целом 58% немцев высказались за сближение с Россией, и только 28% хотят, чтобы Германия дистанцировалась от России.

Сближение с Россией поддерживают прежде всего сторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии" - 81%, а также партии "Левые" - 72%.

Географически больше всего стремятся к сближению с Россией жители Восточной Германии - 72%.

Опрос проводился 9-16 марта среди 5 тыс. немцев. Статистическая погрешность составляет 2,5%.