ЦИК РФ пожурил ЦИК Якутии за преждевременную публикацию результатов

Зампред ЦИК России Николай Булаев прокомментировал досрочную публикацию результатов выборов в Якутии. Как сообщает ТАСС, ранее ЦИК Республики Саха (Якутия) опубликовала на своем сайте данные об итогах голосования президента. Как сообщается, это было сделано до закрытия участков по всей России. По словам зампреда ЦИК России Николая Булаева, якутская комиссия не имела права публиковать эти данные.

Как сообщает РБК, информация о том, что ЦИК Якутии опубликовала сведения о результатах голосования в республике на своем сайте, поступила от одного из журналистов.

"Я думаю, наши коллеги, если это сайт (избиркома республики) Саха, поторопились. Они исправят свою ситуацию <…> Якутия публиковать их все-таки не имела права", — цитирует издание Булаева.