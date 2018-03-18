Чеченская явка приведет к чеченскому результату? Сдались первые ТИКи Ямала

В систему ГАС "Выборы" внесены итоги подсчета голосов на первых территориальных избирательных комиссиях Ямало-Ненецкого автономного округа. Регион, напомним, за два часа до конца голосования опережал Чечню по явке избирателей.

Как передает корреспондент Накануне.RU, к сдаче сведений приступили три из 13 территориальных избиркомов ЯНАО. Владимир Путин набирает 85,27% голосов (2333 человек). В битве за второе место пока побеждает лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 6,18% (169 человек). От него не на много отстает представитель КПРФ Павел Грудинин - 5,52% (151 голос). Остальные кандидаты не преодолели планку в 1%, ближе всего к ней (0,95%) приблизилась Ксения Собчак.

В 2012 г. на Ямале Владимира Путина поддержали 84,58% избирателей (283,3 тыс. человек). Второе место занял Геннадий Зюганов (КПРФ) – 5,59%, с небольшим отрывом от него был Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,21%. Михаил Прохоров, участвовавший в выборах в порядке самовыдвижения, набрал 2,33%. На последнем месте оказался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов с результатом 1,49%

Как сообщало Накануне.RU, по данным ВЦИОМ, распределение предпочтений избирателей на выходах с участков следующее: Владимир Путин - 73,9%, Павел Грудинин - 11,2%, Владимир Жириновский - 6,7%, Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1,0%, Максим Сурайкин - 0,8%.