В МВД заявили об отсутствии значимых нарушений на выборах президента РФ

В МВД РФ заявили об отсутствии значимых нарушений на выборах президента РФ 18 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства.

Для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тыс. сотрудников ОВД.

"В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии", - добавили в МВД России.