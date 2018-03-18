Первые данные от ЦИК снимают вопросы по второму месту

По результатам обработки 21,33% бюллетеней Владимир Путин набирает 71,9% голосов на выборах президента. Первые данные ЦИК сообщает "Россия-24".

Павел Грудинин от КПРФ уверенно идет на втором месте с 15,9%, Владимир Жириновский на третьем (6,9%), Ксения Собчак набирает 1,3%, остальные кандидаты - менее 1%.

Ранее были опубликованы первые экзит-пулы на выборах президента.

Напомним, по результатам голосования в 2012 г. Владимир Путин набрал 63,60% голосов, Геннадий Зюганов от КПРФ - 17,18% , самовыдвиженец Михаил Прохоров - 7,98%, Владимир Жириновский от ЛДПР - 6,22%, Сергей Миронов от "СР" - 3,85%.