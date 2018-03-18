Ожесточенная битва за 1%: Четыре кандидата в президенты пока не перешагнули этот рубеж

По итогам подсчета почти 22% бюллетеней, 1%-ный барьер не взяли четыре кандидата в президенты. В битве за один процент пока лидирует глава партии "Яблоко" Явлинский – 0,77%. Далее голоса распределились так: Бабурин – 0,62% Сурайкин – 0,61% Титов – 0,6% На текущий момент известны результаты голосования на востоке страны, с дальнейшим подсчетом ситуация может измениться. Напомним, пока в целом лидирует действующий глава государства Владимир Путин с результатом более 70%. На втором месте кандидат от коммунистов Павел Грудинин - около 16%. На третьем месте с почти 7% - либерал-демократ Владимир Жириновский.

18.03.2018 21:16 Мск | информационная служба Накануне.RU

23:16 Екб





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Ожесточенная битва за 1%: Четыре кандидата в президенты пока не перешагнули этот рубеж