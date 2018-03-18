Ожесточенная битва за 1%: Четыре кандидата в президенты пока не перешагнули этот рубеж

По итогам подсчета почти 22% бюллетеней, 1%-ный барьер не взяли четыре кандидата в президенты.
В битве за один процент пока лидирует глава партии "Яблоко" Явлинский – 0,77%.
Далее голоса распределились так:
Бабурин – 0,62%
Сурайкин – 0,61%
Титов – 0,6%
На текущий момент известны результаты голосования на востоке страны, с дальнейшим подсчетом ситуация может измениться.
Напомним, пока в целом лидирует действующий глава государства Владимир Путин с результатом более 70%. На втором месте кандидат от коммунистов Павел Грудинин - около 16%. На третьем месте с почти 7% - либерал-демократ Владимир Жириновский.