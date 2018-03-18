В Прикамье обработаны первые бюллетени. Путин оторвался от конкурентов

В Пермском крае обработаны первые бюллетени на выборах президента России, передает корреспондент Накануне.RU.

К сдаче сведений приступили 39 территориальных избирательных комиссий. На текущий момент Владимир Путин получил 75.63% голосов, его поддержали 47683 избирателя. Второе место - у представителя КПРФ Павла Грудинина - за него проголосовали 10.70% или 6749 человек. Владимир Жириновский получил 6,93% голосов, Ксения Собчак - 1,92%, Григорий Явлинский - 1,23%. Меньше одного процента набрали Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.

Напомним, в 2012 г. 62.94% (736,4 тыс. человек) проголосовавших жителей Прикамья поддержали Владимира Путина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 15.78% голосов. На третьем месте в Пермском крае был самовыдвиженец Михаил Прохоров с результатом в 10,86%. Владимир Жириновский набрал 4,60%, Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - 4,40%.