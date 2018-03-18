Тюменская область подводит первые итоги голосования: у Путина 88%

Избирательная комиссия Тюменской области подвела предварительные итоги голосования на выборах президента РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным областного избиркома, по состоянию на 18 марта, 20.46, большинство голосов тюменцы отдали за действующего президента России Владимира Путина. Его поддержали 22 тыс. 517 человек или 88.04%, Второе место у Владимира Жириновского - 1251 человек или 4.89%, немного отстает Павел Грудинин - 1174 человек - 4.59%.

Остальные кандидаты набрали меньше 1%. Ксения Собчак - 0.69%, Сергей Бабурин - 0.40%, Максим Сурайкин - 0,39%, Борис Титов - 0,31%, Григорий Явлинский - 0,29%,

102 избирательных бюллетеней признано недействительными. Из 29 ТИК сведения передали 17.