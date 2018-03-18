ЦИК проанализирует практику ведения дебатов

ЦИК проанализирует практику проведения дебатов после завершения избирательной кампании. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, передает МИА "Россия сегодня".

В частности Центризбирком может предложить изменения в законодательство для воспитания политической культуры.

"Изучив все замечания (по дебатам), по сути мы пришли к выводу, что по результатам выборов надо, конечно, проанализировать практику совместных мероприятий и, возможно, законодательно предложить какие-то небольшие уточнения или рамки, чтобы воспитывать политическую культуру со стороны законодателя", - сказала представитель ЦИК.

Как сообщало Накануне.RU, на прошедших дебатах кандидатов в президенты "кипели страсти". Как правило, потасовки были между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак. Несколько недель назад "кандидат против всех" облила лидера ЛДПР водой за оскорбления, еще одни дебаты закончились тем, что Собчак ушла в слезах из-за того, что Жириновский мешал ей выступать.

Позднее на дебатах кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин набросился на доверенное лицо Павла Грудинина - журналиста Максима Шевченко.