Первые экзит-пулы на выборах президента. Путин набрал…

ЦИК объявил первые результаты экзит-пулов на выборах президента РФ.
По данным ВЦИОМ, распределение предпочтений избирателей на выходах с участков следующее: Владимир Путин - 73,9%, Павел Грудинин - 11,2%, Владимир Жириновский - 6,7%, Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1,0%, Максим Сурайкин - 0,8%.
Данные ФОМ: Владимир Путин набирает 77% голосов, Павел Грудинин - 11,8% голосов. За Владимира Жириновского проголосовали 5,9%, за Ксению Собчак - 1,8%.
Официальные итоги обработки бюллетеней еще неизвестны.