Первые экзит-пулы на выборах президента. Путин набрал…

Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны



Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают



Следил бы, если бы они шли в более удобное время



Следил бы, если бы в них участвовал Путин



Не слежу и не собирался - это постановочный балаган



Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах



