Выборы в Тюмени закончились митингом в честь годовщины возвращения Крыма состав России

Праздничным митинг-концертом отметили жители областной столицы четвертую годовщину воссоединения Крыма и России.

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передает корреспондент Накануне.RU всего на площади 400-летия Тюмени вечером 18 марта собралось около двух тысяч человек, среди которых были известные горожане, политики и общественники. Среди собравшихся можно было увидеть спикера тюменского регионального парламента Сергея Корепанова, главу областного отделения партии "Единая Россия" Андрея Артюхова, лидера местных эсеров Владимира Пискайкина и других ВИПов.

Председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев, открывая митинг рассказал, что четыре года назад он присутствовал при историческом событии в Георгиевском зале Кремля - подписании договора о присоединении Крыма к России.

"Прошло четыре года, и мы видим, какие колоссальные изменения на полуострове произошли. Крымчане с надеждой смотрят в будущее вместе с Россией, теперь мы вместе навсегда", - заявил он с трибуны и добавил под овации толпы: "Слава России". Отметим, что среди флагов и транспарантов мероприятия особенно бросались в глаза флаги СССР, а также Новороссии.

В заключение добавим, что концерт стал кульминацией дня голосования в Тюмени на выборах президента страны. Всего по предварительным данным на участки в регионе пришло почти 80% избирателей, что стало рекордным показателем за все последние годы.