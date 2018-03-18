"Единая Россия" отчиталась о "приводе" на участки 80% сторонников

Партия "Единая Россия" сообщила о мобилизации 80% партийцев и сторонников на Урале и Поволжье на выборах президента, об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе селекторного совещания в Москве.

Уровень мобилизации сторонников партии на выборах президента РФ в Уральском федеральном округе составил 89%, в то время как в Приволжском федеральном округе промежуточные результаты составили более 81%.



"На Урале день голосования завершился, в Приволжском федеральном округе голосование заканчивается. Мы провели селекторы с Дальним Востоком и Сибирью, где была зафиксирована рекордно высокая активность наших сторонников: их явка в обоих округах превысила 93% от планируемой. Теперь хотелось бы послушать, как проходила партийная мобилизация на территории ваших федеральных округов", - отметил Турчак.



Секретарь Свердловского регионального отделения Виктор Шептий рассказал о том, что официальная явка избирателей в регионе на 18.00 по московскому времени составила 56,5%. При этом мобилизация сторонников проходит активно.

"319 тысяч сторонников занесены в базу, из них явка мобилизованных по последним данным составила 92,7%", - сказал Шептий.