В четырех уральских регионах значительно выросло число проголосовавших избирателей

Четыре региона Большого Урала вошли в перечень субъектов, лидирующих по динамике явки избирателей на выборы президента России, передает корреспондент Накануне.RU.

В ТОПе по абсолютной явке оказался Пермский край: на участки пришло на 131,5 тыс. избирателей больше, чем в 2012 г. Край на 18 часов среди лидеров по увеличению явки в процентах: плюс 8,75% к итогам 2012 г.

В Свердловской области число проголосовавших увеличилось на 127,6 тыс. человек. В Югре - на 106 тыс., в Челябинской области - на 105,1 тыс. При этом в ХМАО в процентном выражении число посетителей УИКов увеличилось на 7,9%.

Напомним, первые данные exitpoll о количестве проголосовавших будут обнародованы в 21:00 по московскому времени, после закрытия последних избирательных участков. По последним данным ЦИК в выборах приняли участие 59,9% избирателей.