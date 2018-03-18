Голосование жителей Москвы и Подмосковья завершилось в 20.00 мск

В Москве и Подмосковье в 20.00 закрылись избирательные участки.

Для голосования жителей столицы работали 3 тыс. 605 избирательных участков, а Московской области - 4 тыс. 239 участков. Кроме того, избирательные участки были организованы в московских аэропортах.

Как сообщало Накануне.RU, по состоянию на 18.00 мск в Москве явка на выборы составила 52,72%. Это выше, чем аналогичные показатели на выборах 2012 года.

В Подмосковье на 18.00 мск явка составила 56,46%.