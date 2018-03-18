"А убыль населения он не посчитал?" Зауральский губернатор заявил, что разберется в снижении явки избирателей в регионе

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил журналистам, что в регионе разберутся в снижении явки на выборах президента по сравнению с 2012 годом, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным на 18.00 в 2012 году явка избирателей составляла 59,02%, в этом году на участки пришли 57,02%.

В избирательной комиссии Курганской области сообщили, что явка наоборот повысилась, если учитывать отток населения из региона.

"В 2012 году в области было 750 тыс. 635 избирателей, а в 2018 году у нас - 703 тыс. 775 человек. С 2012 года 46 тыс. 860 избирателей уехали из Курганской области. В 2012 году проголосовали 443 тыс. 110 человек, а в этом году - 401 тыс. 286 на 18.00. Явка снизилась за счет оттока населения - это естественный процесс", - сообщили Накануне.RU в избиркоме региона.

В соцсетях жители Курганской области согласны с мнением избиркома.

"А убыль населения он не посчитал?", - пишет пользователь под ником Алексей Иванов.