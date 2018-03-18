"Чеченской явки" больше нет? Кобылкин обходит Кадырова по важнейшему показателю

Одна из неожиданностей дня голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года - существенное снижение явки в Чеченской республике. По данным на 18.00 на участки в кавказском регионе пришли 78,99% избирателей, тогда как в 2012-м - 94,89%, снижение - на 15,96%.

По данным на 19.00 в целом явка по России составила 59,5%, при этом, как сообщает "Россия-24", лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ и Кабардино-Балкарская республика. Известно, что на 18.00 Ямал показывал явку 84,86%, КБР - 84,05%.

В 2012 г. итоговая явка на Ямале составила 93,34%, тогда как в Чечне она была 99,61 %, таким образом, арктический регион УрФО, возглавляемый Дмитрием Кобылкиным, имеет шансы забрать у кавказского субъекта во главе с Рамзаном Кадыровым пальму первенства по этому показателю.

Известно, что явка - один из важнейших показателей, учитываемых Кремлем для оценки эффективности региональных управленцев.