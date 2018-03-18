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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 3
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
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Эксперт Гражданского контроля высоко оценил ход голосования на Ямале
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Дмитрий Кобылкин, выборы-2018 (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Эксперт ассоциации Гражданский контроль Вячеслав Ситник высоко оценил ход голосования на выборах президента РФ на Ямале. Правозащитник отметил отсутствие серьезных нарушений, сообщили Накануне.RU в информационном центре Гражданского контроля.
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"На Ямале не зафиксировано серьезных нарушений. Сигналы о нарушениях, появившиеся на площадках соцсетей, не получили получили подтверждения. В целом, голосование проведено в спокойной, деловой обстановке, и сейчас важно, как эти голоса будут рассортированы по соответствующим строкам протокола. Эта процедура достаточно сложная и, с одной стороны, достаточно забюрократизированная, но, с другой стороны, ее детальность и сложность обеспечивает гарантии избирательных прав граждан, прописанных в законодательстве. Мы надеемся, что она будет проведена в участковых избирательных комиссиях на том же достойном уровне, на котором проведено голосование", - заявил Вячеслав Ситник.

Напомним, согласно данным Национального общественного мониторинга, две жалобы, в которых указывали на административное давление и принуждение, оказались "фейком".

Вячеслав Ситник, Гражданский контроль(2018)|Фото: Гражданский контроль

Отметим, что явка на Ямале самая высокая в УрФО.



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18.03.2018 20:40 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
22:40 Екб


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Эксперт Гражданского контроля высоко оценил ход голосования на Ямале
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