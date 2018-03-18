Эксперт Гражданского контроля высоко оценил ход голосования на Ямале

Эксперт ассоциации Гражданский контроль Вячеслав Ситник высоко оценил ход голосования на выборах президента РФ на Ямале. Правозащитник отметил отсутствие серьезных нарушений, сообщили Накануне.RU в информационном центре Гражданского контроля.

"На Ямале не зафиксировано серьезных нарушений. Сигналы о нарушениях, появившиеся на площадках соцсетей, не получили получили подтверждения. В целом, голосование проведено в спокойной, деловой обстановке, и сейчас важно, как эти голоса будут рассортированы по соответствующим строкам протокола. Эта процедура достаточно сложная и, с одной стороны, достаточно забюрократизированная, но, с другой стороны, ее детальность и сложность обеспечивает гарантии избирательных прав граждан, прописанных в законодательстве. Мы надеемся, что она будет проведена в участковых избирательных комиссиях на том же достойном уровне, на котором проведено голосование", - заявил Вячеслав Ситник.

Напомним, согласно данным Национального общественного мониторинга, две жалобы, в которых указывали на административное давление и принуждение, оказались "фейком".

Отметим, что явка на Ямале самая высокая в УрФО.