Куйвашев на митинге в честь воссоединения Крыма с Россией поблагодарил проголосовавших на выборах президента уральцев

В Екатеринбурге состоялся торжественный митинг "Севастополь. Крым. Весна. Россия" в честь воссоединения Крыма с Россией. В акции принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем приветственном слове к участникам митинга глава Среднего Урала поблагодарил всех пришедших 18 марта на избирательные участки и проголосовавших на выборах президента России уральцев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации губернатора.

"От всей души поздравляю вас с праздником! Несмотря на не очень теплую погоду, мы собрались, чтобы вместе встретить это уникальное событие, "Крымскую весну". Сегодняшний праздник совпал с днем выборов Президента России. И я благодарю вас, всех, кто пришел на голосование, за вашу ответственность, за вашу гражданскую позицию", – сказал Куйвашев.

По мнению главы региона, этот праздник стал "символом торжества исторической справедливости, свидетельством растущей мощи нашей страны, духовного подъема и единения народа".

Также была отмечена активизация региона в части укрепления взаимодействия с Республикой Крым и Севастополем. "Это и побратимство наших городов, и взаимодействие в промышленной, образовательной, культурной сферах, делающее богаче и сильнее наши регионы и повышающее качество жизни в нашей стране", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что четыре года назад уральцы с большим волнением наблюдали за важнейшими историческими событиями и поддерживали крымчан и севастопольцев и эту поддержку сегодня регион намерен продолжить.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте, в мероприятии также приняли участие комиссар Свердловского областного студенческого отряда Лейла Расулова, руководитель "Каравеллы" Лариса Крапивина и другие известные уральцы.

Напомним, сегодня утром губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента России.