Депутат Госдумы пожаловался в ЦИК на задержание наблюдателей Жириновского в Югре

Очередная жалоба в Центральную избирательную комиссию поступила из Ханты-Мансийского автономного округа. Депутат Госдумы от региона Владимир Сысоев просит избирком проверить факт задержания для досмотра автобуса с наблюдателями. Из-за этого наблюдатели не смогли попасть на участок, передает корреспондент Накануне.RU.

Сысоев сообщает, что наблюдатели кандидата в президенты Владимира Жириновского направлялись в Нефтеюганск, Куть-Ях и Салым. По пути автобус с 36 людьми задержали сотрудники ДПС, которые проводили операцию "Заслон". В пункте полиции пассажиров допросиди, провериди документы, обыскали с привлечением кинологической службы.

"Вся процедура длилась около трех часов, что вызвало опоздание наблюдателей на избирательные участки", - пишет депутат.

По словам Сысоева, полиция пыталась сорвать работу наблюдателей. Депутат просит ЦИК разобраться и получить разъяснения полиции.

Как сообщало Накануне.RU, ранее югорский депутат от ЛДПР пожаловался в ЦИК на викторину "Югре - 900".