52-55%. Крупнейшие города России показывают не самую высокую явку

В четырех крупнейших городах России - Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге - явка на 18.00 оказалась примерно одинаковой, об этом Накануне.RU сообщили в ЦИК России.

В Екатеринбурге проголосовали 53,07% избирателей - это 584 тыс. 742 человека. Как отметили в избиркоме Среднего Урала, явка на этих выборах выше, чем на президентской кампании 2012 года.

В Москве на 18.00 проголосовали 52,67% избирателей, на предыдущих выборах президента в 2012 году явка в столице по состоянию на 18.00 составляла 49,12%.

Явка на выборах президента России в Санкт-Петербурге составила 55,47% - там к 18.00 проголосовали почти 2 млн избирателей. В 2012 году явка в "северной столице" была 50,19%.

В Новосибирской области явка избирателей на 18.00 составила 53,85%, проголосовало 1 млн 160 тыс. 250 человек.

В среднем в стране явка на 18.00 - 59,93%.