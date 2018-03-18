Информация о нарушениях на выборах президента в Ямало-Ненецком автономном округе не подтвердилась

В Ямало-Ненецком автономном округе на выборах президента РФ было зафиксировано восемь сигналов о нарушении. Однако они не подтвердились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.

Региональный координатор по ЯНАО корпуса "За чистые выборы" Ольга Кучеренко сообщила, что от наблюдателей за время голосования поступило свыше 5 тыс. сообщений. Они информировали о ходе проведения выборов.

Согласно данным Национального общественного мониторинга, две жалобы, в которых указывали на административное давление и принуждение оказались "фейком".

Отметим, что явка на Ямале самая высокая в УрФО.