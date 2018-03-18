За год президентства Трамп потерял $400 млн

За год пребывания в должности президента США состояние Дональда Трампа уменьшилось примерно на $400 млн и составило $3,1 млрд. Данные приведены в ежегодном рейтинге долларовых миллиардеров по версии Forbes.

Бурный рост интернет-торговли существенно сократил стоимость таких объектов недвижимости как Trump Tower (минус $41 млн). Стоимость принадлежащих президенту США гольф-клубов не так сильно сократилась из-за изменений на рынке. Другое дело — политическая ситуация в стране и в мире. Три самых крупных гольф-клуба Трампа располагаются в штатах, в которых он выиграл президентские выборы. Доходы от них более чем на 5% превышают доходы других гольф-клубов. В штатах, где Трамп проиграл Хиллари Клинтон, все с точностью до наоборот: в штатах Северо-Запада и в Лос-Анджелесе доходы гольф-клубов упали на 4%. Их выручка упала и в Шотландии — там президенту Соединенных Штатов принадлежат два гольф-клуба, пишет Forbes.

В прошлом году стоимость The Trump Organization упала примерно на $50 млн — "бренд" Трампа все больше теряет силу в Торонто и Нью-Йорке, где фамилию президента убрали из названий отелей.

На сегодншний день, размер состояния Дональда Трампа составляет $3,1 млрд. Эта цифра весьма далека от тех $10 млрд, которыми, как однажды утверждал президент, он обладает. Тем не менее, Дональд Трамп все равно остается самым богатым президентом США в истории.