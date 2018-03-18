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Новости
18.03.2018 19:15 Мск (21:15 Екб)
политика | Центральный ФО
На одном из избирательных участков в Люберцах зафиксирован вброс "неустановленных документов"
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коиб, выборы, урна, бюллетень (2014) | Фото:

Территориальная избирательная комиссия в Люберцах провела проверку по факту вброса бюллетеней для голосования на одном из избирательных участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации городского округа.

Нарушение было зафиксировано на участке №1480. Данный инцидент был отмечен на "Карта нарушений" организации "Голос".

Избирком Подмосковья обратился в правоохранительные органы. "Разобравшись в обстоятельствах и имея достаточное основание полагать, что возможно было нарушение волеизъявления граждан, участковая избирательная комиссия проголосовала за отстранение двоих членов от работы на сегодняшний день. Нами была снята с голосования и опечатана урна, в которую, согласно видео, был произведен вброс на данный момент неустановленных документов. Также был назначен новый исполняющий обязанности председателя участковой комиссии и установлена новая опломбированная урна", - рассказал член избирательной комиссии МО с правом решающего голоса Евгений Каленбет.

При этом голосование на участке не прерывалось. Процессуально-правовое решение о признании бюллетеней, брошенных в урну вместе с неустановленными документами, действительными будет принято в 20.00, после закрытия избирательных участков.

"При подведении итогов и подсчёте голосов избирателей на данном участке у нас производится процедура, связанная с определением количества проголосовавших избирателей и с совпадением количества бюллетеней в урне для голосования. В случае каких-то нестыковок, возможно, каких-то нарушений, дающих основание полагать, что на данном избирательном участке волеизъявление избирателей было нарушено, результаты голосования из данной урны будут признаны недействительными", - отметил Каленбет.

Как сообщало Накануне.RUранее в Москве из-за нарушений были опечатаны две урны.

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18.03.2018 19:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:15 Екб


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На одном из избирательных участков в Люберцах зафиксирован вброс "неустановленных документов"
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