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16.03.2018
общество  |  комментариев: 3
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14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


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16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
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Новости
18.03.2018 19:58 Мск (21:58 Екб)
политика | В России | Украина
Националисты и украинская полиция не пускают россиян на избирательные участки
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Украина, Киев, выборы президента РФ (2018) | Фото:Петр Сивков/ТАСС

На Украине, в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, российских граждан не пускают на избирательные пункты, в консульства через "конвой" проходят по спискам только его сотрудники, передает Накануне.RU.

Украина не пускает российских граждан на избирательные участки(2018)|Фото: timer-odessa.net

Нацгвардия и украинская полиция объединились, чтобы не пропускать наших соотечественников на голосование. Перед консульствами РФ выставили металлическую ограду, для тех же, кто решится все же выполнить гражданский долг и пойти на избирательный пункт штурмом - националисты готовят обструкцию и "коридор позора".

Москва напоминает, что данные действия противоречат Венской Конвенции о дипломатических и консульских отношениях, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и другим основополагающим международным правозащитным нормам. Пока неизвестно, обратят ли на это свое внимание в ООН, но вот в ОБСЕ уже объяснили, что организация "умывает руки" – Россия, как они считают, должна сама урегулировать этот вопрос.

Украина не пускает российских граждан на избирательные участки(2018)|Фото: globallookpress.com

"На Украине фашисткая хунта, нарушая всевозможные законы, включая международные, препятствует волеизъявлению граждан России, не дает возможности проголосовать. И это фактически экзамен и ответ тем политическим демагогам из Украины, часть которых осела здесь и изображает из себя преследуемых политических беженцев, я имею в виду именно демагогов, на вопрос о том, есть ли на Украине антифашистские силы, способные справиться с нечестью. Нет. Ни в Одессе, ни в Харькове, ни в Киеве, нигде.

Все заявления о том, что на Украине созревает какая-то ситуация, в результате которой сегодня-завтра вот этот режим будет сметен, не стоит выеденного яйца, это блеф. Все сидят, прижав уши, и никто не собирается отстаивать свою страну от фашизма. Все ждут, что приедет русский Ваня и ценой своей жизни будет освобождать этих так называемых братьев, а братья будут стрелять ему в спину. Поэтому Ваня - не приедет. Освобождайтесь сами", - комментирует ситуацию политолог Александр Жилин в беседе с Накануне.RU.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины ранее выступило с обещанием не допускать граждан РФ на участки, несмотря на протесты, прошедшие накануне на Смоленской площади. На улицах стоят блокпосты, на территорию перед консульствами могут попасть журналисты после досмотра вещей и россияне с дипломатическим паспортом, такой "порядок" обеспечивают сотрудники внутренних органов и националисты Украины. Глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил эти вопиющие действия тем, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который вошел в состав Российской Федерации четыре года назад.

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18.03.2018 19:58 Мск | Елена Кирякова
21:58 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.03.2018 13:02 Мск
МИД РФ: Киев беззастенчиво и беззаконно помешал россиянам на Украине голосовать








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Националисты и украинская полиция не пускают россиян на избирательные участки
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