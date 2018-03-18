В Бурятии потеряли несколько миллионов избирателей?

В Бурятии на выборах президента России якобы обнаружили "пропажу" нескольких миллионов избирателей. Как передает корреспондент Накануне.RU, аномалии обнаружила нижегородский блогер Ольга Бархатова.

По ее словам, по данным на 18 марта избирком Бурятии сообщал, что в регионе зарегистрировано 585 тыс. 190 избирателей.

Однако по сообщению пресс-центра местного избиркома, на которое ссылается ТАСС, на 10 утра в Бурятии проголосовало 585 тыс. 66 человек, что якобы составляет 15% от числа избирателей в республике.

Характерно, что, судя по информационному экрану телеканала "Россия 24", общее количество избирателей в Бурятии составляет 3,06 млн человек.

Отметим, что в Улан-Уде, столице республики, всего проживает менее 450 тыс. человек.

