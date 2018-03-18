ЦИК остановит счетчики явки избирателей на выборы президента в 19.00 мск

Счетчик явки избирателей на выборах президента будет остановлен в 19.00 мск. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

"Счетчик наш будет показывать до 19:00 мск", - сказала она.

В свою очередь член ЦИК Валерий Крюков пояснил, что это будут данные, актуальные на 18.00 мск, следующая явка "будет только протокольная".

По данным ЦИК на текущий момент, явка избирателей по России составляет 57,74%.

Как сообщало Накануне.RU, по состоянию на 17.00 мск явка составила почти 52%.