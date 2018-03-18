Украинские нацисты забросали яйцами здание генконсульства России

В Киеве несколько десятков украинских нацистов забросали яйцами здание генконсульства России. Таков результат акции "Народный разрыв дипломатических отношений с "агрессором", передает корреспондент Накануне.RU.

К самому зданию консульства полиция хулиганов не пропускала. Некоторые из них начали поджигать фаеры, а также бросать в сторону корпусов консульства яйца, снежки и бутылочки с зеленкой. Полиция этому не противодействовала.

Как сообщало Накануне.RU, нацисты проводят акции у зданий посольств и консульств России, препятствуя голосованию на выборах президента России.