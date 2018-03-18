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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 3
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Сотни тысяч тюменцев стали участниками викторин и ярмарок, организованных в день выборов
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Тюменская весна, выборы-2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

В день выборов в Тюменской области прошли несколько конкурсов, продовольственная ярмарка и сдача ЕГЭ. По оценкам организаторов, в мероприятиях фестиваля "Тюменская весна" приняли участие 485 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.
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Люди принимали участие сразу в нескольких мероприятиях: покупали продукты, угощались кашей из полевой кухни, выигрывали подарки и демонстрировали свои знания. Число участников в Тюмени - более 420 тысяч человек, в Тобольске – 65 тысяч.

В конкурсе "Поющий город" и форуме "Большая перемена" приняли участие в Тюмени 126,5 тысяч детей и их родителей, в Тобольске – более 26 тысяч. Участниками конкурса "Поющий город" стали ученики с 1-7 классов. Они исполнили песни о детстве, дружбе и Родине. Оценивало выступления специальное родительское жюри. Баллы ставили за чистоту исполнения, сценическую культуру и активность групп поддержки.

Тюменская весна, выборы-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Победители конкурса "Поющий город" награждены посещениями тюменских театров, а также поездками в Тобольск и "Жемчужину Сибири".

В "имитации ЕГЭ" в рамках форума "Большая перемена" родители обновили свои знания по семи предметам – русскому языку, математике, иностранному языку, физике, географии, биологии и обществознанию. Имитация экзамена для 9 классов проходила еще и по истории.

Краеведческая викторина "Тюмень – она моя" собрала в Тюмени 293 тысячи участников. За правильные ответы они получили более 66 тысяч крупных подарков – телефоны, телевизоры, микроволновые печи, блендеры, чайники и фены. В Тобольске знания истории края продемонстрировали 62 тысячи участников викторины. Они получили более тысячи подарков.

Тюменская весна, выборы-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Удалась и продовольственная ярмарка, развернувшаяся на площадках фестиваля "Тюменская весна". В Тюмени приобрести самые качественные, вкусные и полезные продукты питания от местных производителей по акционной стоимости смогли порядка 200 тысяч человек. В Тобольске – около 36 тысяч человек.

Как сообщало Накануне.RU, на мероприятия "Тюменской весны" в ЦИК пожаловались представители кандидата в президенты Павла Грудинина. Однако нарушений найдено не было.

Другие новости по темам: Тюменская весна, большая перемена, поющий город, выборы президента России, продовольственная ярмарка
18.03.2018 18:37 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
20:37 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.03.2018 09:05 Мск
Тысячи тюменцев уходят с голосования с ценными призами и подарками








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Сотни тысяч тюменцев стали участниками викторин и ярмарок, организованных в день выборов
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