Сотни тысяч тюменцев стали участниками викторин и ярмарок, организованных в день выборов

В день выборов в Тюменской области прошли несколько конкурсов, продовольственная ярмарка и сдача ЕГЭ. По оценкам организаторов, в мероприятиях фестиваля "Тюменская весна" приняли участие 485 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Люди принимали участие сразу в нескольких мероприятиях: покупали продукты, угощались кашей из полевой кухни, выигрывали подарки и демонстрировали свои знания. Число участников в Тюмени - более 420 тысяч человек, в Тобольске – 65 тысяч.

В конкурсе "Поющий город" и форуме "Большая перемена" приняли участие в Тюмени 126,5 тысяч детей и их родителей, в Тобольске – более 26 тысяч. Участниками конкурса "Поющий город" стали ученики с 1-7 классов. Они исполнили песни о детстве, дружбе и Родине. Оценивало выступления специальное родительское жюри. Баллы ставили за чистоту исполнения, сценическую культуру и активность групп поддержки.

Победители конкурса "Поющий город" награждены посещениями тюменских театров, а также поездками в Тобольск и "Жемчужину Сибири".

В "имитации ЕГЭ" в рамках форума "Большая перемена" родители обновили свои знания по семи предметам – русскому языку, математике, иностранному языку, физике, географии, биологии и обществознанию. Имитация экзамена для 9 классов проходила еще и по истории.

Краеведческая викторина "Тюмень – она моя" собрала в Тюмени 293 тысячи участников. За правильные ответы они получили более 66 тысяч крупных подарков – телефоны, телевизоры, микроволновые печи, блендеры, чайники и фены. В Тобольске знания истории края продемонстрировали 62 тысячи участников викторины. Они получили более тысячи подарков.

Удалась и продовольственная ярмарка, развернувшаяся на площадках фестиваля "Тюменская весна". В Тюмени приобрести самые качественные, вкусные и полезные продукты питания от местных производителей по акционной стоимости смогли порядка 200 тысяч человек. В Тобольске – около 36 тысяч человек.

Как сообщало Накануне.RU, на мероприятия "Тюменской весны" в ЦИК пожаловались представители кандидата в президенты Павла Грудинина. Однако нарушений найдено не было.