На Южном Урале "вброс бюллетеней" оказался голосованием за объекты городской среды

В Челябинске наблюдатель от оппозиционера Навального сообщил о вбросе бюллетеней на участке №519, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в избирательной комиссии Южного Урала.

На место выехали представители избиркома и Общественной палаты региона.

После проверки оказалось, что наблюдатель увидел по видеокамерам, установленным на участке, как человек кидает в урну сразу несколько бюллетеней. Выяснилось, что эта урна, в которую кидали бюллетени, была урной для голосования, а объекты городской среды, а к КОИБам и урнам для выборов президента России не имела никакого отношения.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Челябинской области, никаких вбросов в день выборов 18 марта на территории Южного Урала не было.