Депутат Думы ХМАО пожаловался в ЦИК на викторину "Югре - 900"

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа от фракции ЛДПР Евгений Марков направил в ЦИК жалобу на викторину "Югре - 900", которая сегодня проходит в автономии. В обращении он указал на то, что фактически викторина направлена на политическую агитацию через несовершеннолетних, передает корреспондент Накануне.RU.

В викторине, главными призами которой являются квартиры и машины, могут принять участие жители региона в возрасте от 6 лет. Для этого нужно заполнить анкету и отдать ее волонтерам 18 марта, пункты приема находились непосредственно вблизи избирательных участков. Чтобы сдать анкету детям нужен был взрослый родственник с паспортом.

По мнению депутата, все это является привлечением к агитации несовершеннолетних. Марков указывает на то, что анкеты раздавались в школах, дети должны были передать их родителям. Марков просит признать викторину незаконной политической агитацией и привлечь к административной ответственности ее организаторов.