В Николаеве найден застреленным "герой АТО"

В Николаеве, в своей квартире, найден застреленным и.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин. Семья находилась в квартире и услышала выстрел, говорится в сообщении николаевской полиции.

Читайте также: ДНР назвала главные причины большого числа небоевых потерь в ВСУ

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скоро скончался. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Местные СМИ отмечают, что Волошин был одним из "героев АТО" и был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Сам он родом из Луганска, ему было 29 лет.