Наталья Комарова проверила доступность избирательных участков в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова в день выборов посетила избирательные участки Сургута, чтобы оценить организацию и ход выборов президента Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

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Всего в Сургуте работали 123 избирательных участка. Накануне все объекты были проверены на предмет антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, а также доступности для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. На всех участках впервые дежурят представители общественности в качестве наблюдателей. На одном участке разрешено присутствовать по одному наблюдателю от Общественных палат РФ и Югры. Цель - сделать выборы прозрачными.

Три избирательных участка в городе открылись в 6.00 для удобства нефтяников, работающих вахтовым методом. Глава региона и глава города Вадим Шувалов посетили один из таких участков - избирательный участок №135 в здании НГДУ "Федоровскнефть" ОАО "Сургутнефтегаз".

Наталья Комарова поблагодарила общественных наблюдателей за работу, пообщалась с избирателями и отметила хорошую организацию голосования в Сургуте.

"Буду опираться на мнение людей. Насколько я понимаю, они довольны тем, как организована работа на избирательных участках. По крайней мере, никто не пожаловался. Будем надеяться, что это общее мнение, объективное", - отметила глава региона.

Также губернатор посетила избирательные участки № 417, 692, 708 в сургутской школе № 9. Особенно Наталью Комарову интересовало, все ли условия созданы для реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья. На объекте она побеседовала с представителем маломобильной группы населения. Сургутянин рассказал губернатору, что волонтеры отнеслись к нему очень внимательно, а опорные устройства при входе в здание позволили беспрепятственно попасть в помещение.

Добавим, все избирательные участки Сургута являются безбарьерной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья. В день голосования впервые создана визуальная информационная поддержка для глухих и слабослышащих граждан, которая работает с помощью приложений WhatsApp Viber. На каждом избирательном участке помощь людям с ОВЗ, пожилым и маломобильным избирателям оказывают волонтеры, прошедшие специальную теоретическую и практическую подготовку.