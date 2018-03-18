Собчак посетила "Матросскую тишину" для проверки хода голосования в СИЗО

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак проверила, как организовано голосование в следственном изоляторе "Матросская тишина", сообщили в штабе кандидата.

"Ксения Собчак побывала на УИК № 3696 в СИЗО "Матросская Тишина" и проверила, как соблюдается порядок при голосовании в изоляторе", - говорится в сообщении.

Как отметили представители Собчак, ранее в штаб поступили жалобы наблюдателей на нарушение избирательного законодательства в СИЗО в российских регионах.

В частности в Москве на ряде участков были зафиксированы расхождения в отданных голосах по данным комиссии и наблюдателей. Кроме того, в штабе заявили, что на одном из УИК в отсутствии председателя "начали приходить военные, которые раньше были зарегистрированы в уже снесенной и застроенной воинской части".