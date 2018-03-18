В Нижнем Новгороде могут отменить результаты выборов на участке, где голосовал губернатор и митрополит

В Нижнем Новгороде из-за голосования по поддельному паспорту может быть аннулирован результат выборов на одном участке, об этом сообщает штаб кандидата Ксении Собчак.

По данным штаба, один из избирателей, явившись на участок, обнаружил, что за него уже проголосовали. На место были вызваны сотрудники полиции, которые установили, что голосование прошло по поддельному паспорту. Наблюдатели намерены добиваться отмены результатов выборов на этом участке.

"К слову, на этом участке голосовал губернатор, митрополит и духовенство", - говорится в сообщении штаба.