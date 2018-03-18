Митинг-концерт в Перми в честь воссоединения России с Крымом собрал свыше 5 тысяч человек

На праздничный митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией пришло более 5 тыс. пермяков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Пермяков не испугал даже сильный снегопад.

Концерт прошел возле пермского Театра-Театра. В нем приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, представители краевых и городских властей, политических партий, профсоюзных и общественных организаций.

После официальной части перед гостями выступили участники вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня". До начала концерта все желающие могли угоститься горячей кашей и чаем.

Кроме того, сегодня в Перми прошли сельскохозяйственные ярмарки, организованные городским департаментом экономики и промышленной политики. На них пермяки могли приобрести продукцию предприятий агропромышленного комплекса Пермского края - мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясные полуфабрикаты, овощи, выпечку и другие продовольственные товары.

Напомним, именно 18 марта 2014 года Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав РФ. За два дня до этого события, 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе полуострова, на котором за воссоединение территории с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. На основании официальных результатов референдума и Декларации о независимости, принятой Верховным Советом Крыма, была провозглашена независимая Республика Крым.