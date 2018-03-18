Пришли за билетами? Москва вошла в ТОП-10 регионов по изменению явки на выборы президента по сравнению с 2012 годом

Явка избирателей на выборы президента РФ в Москве по состоянию на 15.00 мск составила 40,06%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает "Интерфакс".

Отметим, на выборах президента в 2012 году этот показатель на аналогичный период времени составил 34,15%.

По данным Центризбиркома на 16.00 мск Москва вошла в Топ-10 регионов по изменению явки по сравнению с 2012 г. (133,46%).

Как сообщало Накануне.RU, Москва была в числе регионов-аутсайдеров по данным на 10 часов утра по явке (5.98%).

Напомним, ранее стало известно, что москвичи от 18 до 24 лет, впервые отдавшие свой голос на выборах президента РФ 18 марта, получат билеты на концерт с участием популярных артистов.

"Проголосовала, а мне дали код на бесплатный билет на концерт, ибо первый раз голосовала еееееееее", - пишет в Twitter одна из избирательниц, проголосовавших в Москве.

Пользователи соцсети также заявляют о наличии тех, кто голосовал исключительно ради получения билета на концерт.