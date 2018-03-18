Пришли за билетами? Москва вошла в ТОП-10 регионов по изменению явки на выборы президента по сравнению с 2012 годом

Явка избирателей на выборы президента РФ в Москве по состоянию на 15.00 мск составила 40,06%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает "Интерфакс".
Отметим, на выборах президента в 2012 году этот показатель на аналогичный период времени составил 34,15%.
По данным Центризбиркома на 16.00 мск Москва вошла в Топ-10 регионов по изменению явки по сравнению с 2012 г. (133,46%).
Как сообщало Накануне.RU, Москва была в числе регионов-аутсайдеров по данным на 10 часов утра по явке (5.98%).
Напомним, ранее стало известно, что москвичи от 18 до 24 лет, впервые отдавшие свой голос на выборах президента РФ 18 марта, получат билеты на концерт с участием популярных артистов.
"Проголосовала, а мне дали код на бесплатный билет на концерт, ибо первый раз голосовала еееееееее", - пишет в Twitter одна из избирательниц, проголосовавших в Москве.
Пользователи соцсети также заявляют о наличии тех, кто голосовал исключительно ради получения билета на концерт.
явка 45%— Александр Сергеевич (@gswa_ru) 18 марта 2018 г.
и да: я видел тех кто голосовал за билет на концерт тимати!
Двоюродная сестра из мск впервые сходила на выборы и ей дали билет на какой-то концерт— клауди☁️ (@Visiiionary) 18 марта 2018 г.
Надеюсь ты проголосовала не так как все
Некоторые пользователи жалуются на то, что им так и не удалось получить билет на концерт, так как они "голосуют не в первый раз".
а я зря сходила...даже билет на концерт блэкстар не дали— арина киселёва (@arinakiselyova) 18 марта 2018 г.