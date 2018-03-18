Иностранные наблюдатели в Тюмени: на выборах нарушений нет

Иностранные наблюдатели от стран Союза независимых государств не выявили нарушений во время выборов президента России в Тюмени.

По слова руководителя миссии наблюдателей от СНГ, представителя Республики Казахстан Данияра Исаева, на обследованных им восьми участках спокойная обстановка.

"Говорить о каких-то нарушениях оснований нет, все предусмотренные российским законодательством процедуры соблюдаются в полном объеме", - сообщил руководитель миссии иностранных наблюдателей.

Он отметил, что после обеда город оживился и все тюменцы пошли голосовать: "Явка избирателей достаточно высокая".

Как сообщало Накануне.RU, на 18 часов в Тюменской области проголосовало 74,59% избирателей. В среднем по РОссии на 17.00 мск проголосовало 52% избирателей.