На Урале завершаются выборы: по явке в лидерах - Ямал, в аутсайдерах - Свердловская и Курганская области

На Урале менее чем через час закроются все избирательные участки, члены комиссий начнут подсчет голосов.

На 18.00 стала известна явка избирателей по регионам - в лидерах Ямало-Ненецкий АО, там проголосовать пришли 302 тыс. 46 человек из 355 тыс. 935. Процент явки там составил 84,86%.

На втором месте - Тюменская область, там на 18.00 проголосовало 74,59% избирателей, на участки пришли 813 тыс. 300 человек.

Бронзу берет ХМАО с результатом явки 64,44%. Проголосовать пришли 717 тыс. 795 человек из 1 млн 113 тыс. 896.

На четвертом месте по явке на Урале - Челябинская область, там за своих кандидатов проголосовали 60,49% избирателей. Явка составила 1 млн 628 тыс. 834 человека.

Курганская область на предпоследнем месте по явке - там пришли 407 тыс. 678 человек - это 57,02%.

Список замыкает Средний Урал с результатом 56,5% от общего числа избирателей. На выборы там пришли 1 млн 913 тыс. 426 человек.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на 17.00 явка на выборах президента России по всей стране превысила 50%.