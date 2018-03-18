В одном из регионов "тюменской матрешки" явка избирателей на выборах президента превысила 80%

Ямал уверенно лидирует по активности избирателей среди "тюменской матрешки", передает корреспондент Накануне.RU.

По состоянию на 18.00 явка избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе составила 84,86%. Лидером по явке является Красноселькупский район - 94,81%. Немного отстают Новый Уренгой и Муравленко — по 90,45%.

На выборах президента в 2012 г. в это время в округе проголосовали 85,29% избирателей.

В Тюменской области проголосовали 74,85% избирателей. В 2012 году явка была ниже и составила 73,83%.

Ниже всех явка в Югре. На 18.00 она составила 64,44%. Наибольшую активность проявляют избиратели сельских территорий: Нефтеюганский район — 82,41%, Белоярский район — 81,41%, Нижневартовский район — 79,69%

В 2012 г. явка составила 56,54%