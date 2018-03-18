Председатель избиркома Тюменской области пожаловался на наблюдателей: "Мешают работать"

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин отметил некорректное поведение ряда наблюдателей на выборах президента России. По его словам, некоторые из них мешали работать участковым комиссиям, из-за чего пришлось просить помощи у сотрудников полиции.

В Восточном административном округе Тюмени наблюдатели от одной партии заявили, что им неудобно наблюдать за порядком с мест, которые им предложили, рассказал Халин на пресс-конференции.

"Своими высказываниями они мешали работать членам комиссии, поэтому полиции пришлось вмешаться в ситуацию. "С людьми поговорили, рассказали о порядке и инцидент был исчерпан", - приводит его слова "Тюменская линия".

Две жалобы наблюдатели подали из-за того, что им не дали изучить списки избирателей. С этим вопросом разбираются, подчеркнул руководитель избиркома. Наблюдатели одного кандидата сочли, что сведения о сокрытии им ряда счетов при подаче документов при регистрации, являются антиагитацией. Однако эта жалоба, скорее всего, останется без рассмотрения.

Напомним, явка в Тюменской области на 18 часов составила 74,59%.