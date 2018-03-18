"Гражданский долг выполнил!" Билан арендовал самолет, чтобы успеть проголосовать

Певец Дмитрий Билан не успел взять открепительное и арендовал самолет, чтобы успеть проголосовать на родине в Кабардино-Балкарии. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Гражданский долг выполнил!!! У себя, на малой родине в Кабардино-Балкарии, где жил с первого по 11-ый класс! Из-за давно запланированной занятости не успел получить открепительный заранее, но рад, что решился-таки на эту скорую поездку", - сообщил Билан .

Он попросил прощения у своих поклонников в Уфе, где сегодня должен был состояться концерт.

"Уфа! Прошу прощения! Сегодня с утра организатору буквально оборвали трубку с вопросами, на каком участке я буду голосовать и неужели я проигнорирую сегодняшний день!" - написал певец.

Билан также отметил, что ему "не так часто доводится тратить собственные средства на подобные истории".