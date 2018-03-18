"Гражданский долг выполнил!" Билан арендовал самолет, чтобы успеть проголосовать

Певец Дмитрий Билан не успел взять открепительное и арендовал самолет, чтобы успеть проголосовать на родине в Кабардино-Балкарии. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Гражданский долг выполнил!!! У себя, на малой родине в Кабардино-Балкарии, где жил с первого по 11-ый класс! Из-за давно запланированной занятости не успел получить открепительный заранее, 😨 но рад, что решился-таки на эту скорую поездку, за помощь в поиске Джета спасибо Борису @borisizh ! Проехал по дорогим сердцу улочкам, увидел родственников по отцу, успел даже пообщаться! Проехался так, что память в телефоне вся заполнилась, все хотелось снять и вечерком пересмотреть, окунуться снова! Конечно, все дома и деревья детства оказались совсем не такими громадами, какими казались в тот сказочный период жизни, 😌 давно не был в Г. Майском!!! Хочу добавить, что не так часто доводится тратить собственные средства на подобные истории, и сейчас совсем не жалею! Был рад повидать родные просторы, необходимые моей душе , там, где я тоже полезен, прописан и к слову, плачу объемные налоги именно в этот регион! /. Уфа! Прошу прощения! Сегодня с утра организатору буквально оборвали трубку с вопросами, на каком участке я буду голосовать и неужели я проигнорирую сегодняшний день! ✅ С надеждой на лучшее будущее ! #билан #димабилан #выборы2018
"Гражданский долг выполнил!!! У себя, на малой родине в Кабардино-Балкарии, где жил с первого по 11-ый класс! Из-за давно запланированной занятости не успел получить открепительный заранее, но рад, что решился-таки на эту скорую поездку", - сообщил Билан .
Он попросил прощения у своих поклонников в Уфе, где сегодня должен был состояться концерт.
"Уфа! Прошу прощения! Сегодня с утра организатору буквально оборвали трубку с вопросами, на каком участке я буду голосовать и неужели я проигнорирую сегодняшний день!" - написал певец.
Билан также отметил, что ему "не так часто доводится тратить собственные средства на подобные истории".