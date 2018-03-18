На выборах президента России проголосовали более 50% избирателей

В России проголосовали уже более половины от общего числа всех избирателей, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

На 17.00 явка составила почти 52%.

Как отметили в ЦИК, явка будет обновляться постоянно - каждые 3 минуты. Ранее обновления шли лишь каждый час.

Как ранее сообщало Накануне.RU, явка на 14:00 составляла почти 35%.