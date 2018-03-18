Пермский край вошел в ТОП-10 регионов по росту явки на выборах президента

Пермский край вошел в десятку регионов, где явка на президентских выборах выросла больше всего с 2012 г. На 18.00 местного времени проголосовало уже 56% избирателей Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

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В сравнении с президентской кампанией 2012 г. явка в Пермском крае выросла на 27,5%. В 2012 г. к этому моменту проголосовали 48,3%, сейчас в Прикамье достигли такого показателя, с которым в 2012 г. участки закрылись.

В лидерах по росту Кабардино-Балкария и Ставропольский край: плюс 35% и 34% соответственно.

Как сообщало Накануне.RU, на выборах в Пермском крае в избирком поступили четыре несущественные жалобы. Международные избиратели на высоком уровне оценивают организацию выборов.