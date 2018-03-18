Эти забавные избиратели. Человек-ракета, моржи-медведи и рыцари в доспехах сходили проголосовать

К урнам для голосования, помимо обычных избирателей, сегодня приходили необычные персонажи.

Так, высокая явка замечена среди рыцарей.

Кроме того, в Ленинградской области голосовать приходила ракета Сармат.

В Барнауле на участок явились члены клуба моржей в "рабочей униформе" - плавках и купальниках, а также масках медведей. Перед походом к избирательной урне, моржи на улице обливались холодной водой и показывали спортивное представление.

Явка на участок в таком экстравагантном виде, возможно, связана с проходящими в регионах конкурсами на самое необычное селфи с избирательного участка. Например, в Новосибирске молодой человек сделал предложение руки и сердца в момент фотографирования для конкурса.