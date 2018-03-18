В избирком Пермского края поступили четыре жалобы

Председатель краевого избиркома Игорь Вагин сообщил что в краевой избирком поступило четыре жалобы на ход проведения выборов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все они несущественные, на ход голосования не влияют", - подчеркнул председатель.

Два обращения поступили от представителя крайкома КПРФ - о незаконном размещении информации об иностранных счетах кандидата в президенты Павла Грудинина, и о том, что на участковых избирательных комиссиях присутствуют посторонние. Также обращение поступило от представителя кандидата в президенты партии "Яблоко" Григория Явлинского - в нем шла речь о том, что доверенные лица могут назначать членов УИК с правом совещательного голоса. В еще одном обращении членов избиркома просили не забыть об избирателе, который будет голосовать в краевой больнице. Обращения рассматриваются.

Также корреспонденту Накануне.RU в краевом избиркоме прокомментировали голосование рыцарей, которое прошло сегодня в Перми.

"Это наши избиратели пришли проголосовать в такой одежде. Мы не запрещаем избирателям надевать то, что им нравится", подчеркнули в избиркоме.

Отметим, что Пермский край вошел в десятку регионов, где явка на президентских выборах выросла больше всего с 2012 г. На 18.00 местного времени проголосовало уже 56% избирателей Прикамья.