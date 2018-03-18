В ОП РФ поступило 1 тыс. 200 сообщений о нарушениях на выборах президента

В Общественную палату по состоянию на 16.00 мск поступило 1 тыс. 200 сообщений о нарушениях на выборах президента РФ. Об этом на брифинге по промежуточным итогам общественного наблюдения рассказал секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Палаты.

"На данный момент к нам поступило 3900 звонков от наблюдателей, из них 1200 сообщений о нарушениях. Но это не означает, что 1200 нарушений было выявлено, каждое из этих сообщений должно быть проверено", - сказал он.

По словам Фадеева, "фиксация нарушения и сообщение о нарушении -это разные вещи".

Общественник также обратился к главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову с просьбой прокомментировать его заявление о фиксации массовых нарушений на выборах.

"Жалко, что Алексей Алексеевич Венедиктов ушел, я бы хотел у него спросить, действительно ли все эти нарушения зафиксированы или есть только информация об этих нарушениях, которая еще не означает, что нарушение действительно произошло", - сказал секретарь ОП РФ.

В свою очередь заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев привел ряд примеров недостоверной и "иногда даже провокационной" информации о нарушениях, которые в ходе проверки не подтвердились.

"Город Иваново, УИК № 214, - сообщение о том, что на участке есть запрет на фотосъемку. Наши наблюдатели это опровергли. Мытищи, УИК № 16/77, - не подтвердилась информация о вбросах и принуждениях к голосованию. Карачаево-Черкессия - сообщение о пропаже бюллетеней, факт тоже не подтвердился нашими наблюдателями, которые находились там с самого начала", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в ЦИК рассказали о фейковых нарушениях на выборах президента.