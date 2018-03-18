Лже-террористы заминировали четыре избирательных участка и Центризбирком

В Москве лже-террористы совершили атаки на четыре избирательных участка и Центризбирком.

По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, правоохранителям пришлось проверить четыре избирательных участка, фигурировавших в сообщениях о заложенном взрывном устройстве.

"Ничего не нашли. Видимо, этого показалось мало и, чтобы не мелочиться, поступил звонок о минировании ЦИК. Тоже проверили, ничего не нашли", - рассказал член Мосгоризбиркома.

Кроме того, по информации Реута, на одном из избирательных участков мужчина пытался пронести большой чемодан и отказывался от досмотра.

Реут подчеркнул, что других происшествий на избирательных участках зафиксировано не было, передает Интерфакс.