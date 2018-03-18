Голосование на выборах президента завершилось в Сибири

В Сибири завершилось голосование на выборах президента - участки закрылись в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, Хакасии, Туве и Республике Алтай. Начался подсчет голосов.

По данным открытых источников, явка на 18.00 во всех регионах Сибири превысила 50%. Активнее других голосовала Тыва (83,36%), Кемеровская область (75,05%), Бурятия (67,44%) и Алтайский край (60,36%). Хуже всего по СФО явка прошла в Томской области (53,50%), Забайкалье (52,83%) и Иркутской области (50,19%).

Добавим, что одна из наиболее ярких акций прошла сегодня также в СФО - на участок в Барнауле явились практически обнаженные люди. Клуб моржей "Белые медведи" явился на участок в своей "униформе" - плавках и купальниках, а также масках медведей. Моржи-медведи продемонстрировали обливание холодной водой, после чего направились в помещение, чтобы отдать свой голос за кандидатуру президента России. Акция алтайских моржей стала уже традиционной.